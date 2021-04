Esquerda ecologista contrária a polêmico projeto de mineração vence eleições na Groenlândia

Um partido ecologista de esquerda, contrário a um projeto de mineração muito polêmico, venceu as eleições legislativas na Groenlândia, um território autônomo dinamarquês, segundo resultados praticamente definitivos publicados nesta quarta-feira (7).



O Inuit Ataqatigiit (IA), até agora o partido de oposição, recebeu 36,6% dos votos, 11% a mais que nas eleições de 2018, de acordo com a apuração de quase todas as urnas.



"Obrigado à população, que acreditou em nosso partido para trabalhar colocando em um ponto central as questões humanas durante os próximos quatro anos", declarou o líder do IA, Mute Egede, após o anúncio dos resultados.



O IA superou o Siumut (29,4%), partido social-democrata que domina o cenário político do território desde a autonomia, decretada em 1979.



Desta maneira, o IA teria 12 das 31 cadeiras do Inatsisartut, o Parlamento local, contra oito na atual legislatura.



O Siumut, que é favorável ao projeto de mineração de Kuannarsuit, no sul da Groenlândia, ficaria com 10 cadeiras, uma a mais que atualmente.



Seu líder, Erik Jensen, felicitou o IA pela vitória. Ele afirmou que a formação rival é agora o "maior partido" e pode reivindicar o cargo de primeiro-ministro.



Sem maioria absoluta, o mais provável é que o IA estabeleça uma aliança com um ou dois pequenos partidos para formar uma coalizão nesta imensa ilha ártica de apenas 56.000 habitantes.



Mute Egede, 34 anos, deputado desde 2015 e líder do partido ecologista há dois anos, pode se tornar o primeiro-ministro mais jovem do mundo, embora este não seja um posto de chefe de Governo com todas as prerrogativas habituais do cargo.



O IA considera que o projeto de exploração da jazida de urânio no sul do território é uma ameaça para o frágil meio ambiente local, que já enfrenta o fantasma da mudança climática acelerado.



Este projeto provocou uma grave crise política que motivou a celebração de eleições antecipadas.