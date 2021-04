Maior fabricante de vacinas anticovid do mundo precisa de ajuda financeira do governo indio

O Serum Institute of India (SII), o maior fabricante de vacinas contra a covid do mundo, precisará de ajuda financeira do governo indiano pelas restrições à exportação, afirmou o diretor geral do instituto.



O governo do primeiro-ministro Narendra Modi freou no mês passado as exportações das vacinas da AstraZeneca fabricadas pelo SII, já que o país de 1,3 bilhão de habitantes enfrenta uma nova onda de contágios.



A pressão colocou a capacidade de produção do SII "sob muita tensão, para afirmar com toda franqueza", afirmou o diretor geral do Serum Institute, Adar Poonawalla, ao canal NDTV.



"O mundo precisa desta vacina e neste momento estamos dando prioridade às necessidades da Índia. E ainda não podemos fornecer (...) a todos os indianos que precisam", completou.



O SII precisa de um financiamento adicional de 30 bilhões de rupias (408 milhões de dólares) para aumentar sua capacidade e pediu ajuda financeira ao governo, segundo o diretor.



"Isto nunca foi orçado ou planejado inicialmente, porque deveríamos exportar e obter o financiamento dos países, mas agora que isto não está acontecendo temos que encontrar outras formas inovadoras de aumentar nossa capacidade", disse Poonawalla.



O SII, que produz mais de dois milhões de doses diárias da Covishield - o nome local da vacina da AstraZeneca -, fornece o fármaco a um preço subsidiado na Índia, muito menor do que o que cobra para as exportações.



ASTRAZENECA



