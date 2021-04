Jeff Bezos, fundador da Amazon, apoia aumento de impostos sobre empresas nos EUA

A Amazon apoiou nesta terça-feira (6) a proposta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de aumentar o imposto de renda corporativo para financiar um plano de infraestrutura, revelou o fundador da gigante do comércio online Jeff Bezzos em um comunicado publicado pela empresa no Twitter.



Poucos dias depois de Biden reclamar que a Amazon não paga impostos sobre os lucros, Bezos disse: "Apoiamos um aumento de impostos sobre (a renda das) empresas".



"Reconhecemos que este investimento exigirá concessões de todas as partes, tanto nos detalhes do que está incluso quanto na forma de pagá-lo (somos a favor de um aumento no imposto corporativo)."



Bezos acrescentou: "Esperamos que o Congresso e o governo se unam para encontrar a solução certa e equilibrada que mantenha ou aumente a competitividade dos Estados Unidos".



A Amazon tem sido alvo de críticos há anos, que afirmam que a gigante do varejo online paga pouco ou nenhum imposto corporativo. A empresa tem defendido suas políticas, dizendo que seus investimentos compensam os impostos conforme pretendido pelo código tributário.



Biden propõe um programa de infraestrutura de US$ 2 trilhões, financiado em parte pelo aumento do imposto sobre as empresas de 21% para 28%, e pela eliminação do uso de paraísos fiscais.



No mês passado, Biden citou um estudo de 2019 mostrando que 91 empresas da Fortune 500, "as maiores empresas do mundo, incluindo a Amazon, não pagam um único centavo de imposto de renda federal", e acrescentou: "Isso é simplesmente errado".



