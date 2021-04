Petróleo volta a subir em mercado que pondera decisão da Opep+

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, após a forte baixa de ontem, em um mercado que incorporou a ideia de uma moderação dos cortes de produção da Opep+.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 62,74 dólares em Londres, alta de 0,95%. Em Nova York, o barril do WTI para maio subiu 1,16%, a 59,33 dólares.



Na semana passada, a aliança entre a Opep e uma dezena de outros grandes produtores decidiu aumentar o nível de produção em 350.000 barris diários em maio e junho e 450.000 barris diários em julho. Primeiramente, os investidores focaram no otimismo dos produtores em relação à demanda, e a cotação subiu. Mas ontem, caiu com força.



A incerteza é a tônica quanto à retomada da demanda, com uma campanha de vacinação que avança rapidamente nos Estados Unidos e lentamente na Europa, motivo pelo qual os analistas esperam uma volatilide elevada.