Fauci: EUA estão à beira de uma nova onda de casos de coronavírus

O diretor do Instituto Nacional de Alergias dos Estados Unidos, Anthony Fauci, alertou nesta terça-feira, 6, que o país está "à beira" de uma nova onda de casos de coronavírus. Em evento organizado pelo Clube Nacional de Imprensa, o infectologista afirmou que, apesar do avanço da vacinação, "ainda é prematuro declarar vitória" contra a doença.



Fauci, um dos principais assessores médicos do presidente americano, Joe Biden, exortou a população a ter um pouco mais de paciência, mas reconheceu a dificuldade em adesão às medidas restritivas em meio ao que chamou de "fatiga da covid-19". Sobre o imunizante da AstraZenca, o epidemiologista destacou que aguarda dados da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) para avaliar se há riscos de trombose.