Cargueiro holandês sem tripulação à deriva na costa norueguesa

Um navio cargueiro holandês, com o motor quebrado e sem tripulação em circunstâncias dramáticas, flutuava à deriva nesta terça-feira (6) em frente à costa norueguesa, informaram as autoridades marítimas.



O "Eemslift Hendrika", que sofreu uma forte inclinação depois que uma tempestade deslocou parte de sua carga, lançou um pedido de socorro na segunda-feira ao meio-dia.



Os 12 membros da tripulação foram resgatados pelos serviços de resgate noruegueses em duas operações diferentes: os oito primeiros foram resgatados por helicóptero e os outros quatro precisaram se jogar na água. Um deles ficou ferido.



O "Eemslift Hendrika", com o motor quebrado, continuou à deriva até o litoral norueguês. Nesta terça-feira pela manhã estava a cerca de 130 km ao noroeste da cidade portuária de Ålesund.



As autoridades temem que um possível naufrágio provoque um vazamento de hidrocarbonetos, já que o navio leva 350.000 litros de óleo de combustível, 75.000 de diesel e 10.000 de óleo lubrificante.