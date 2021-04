Suspeito de roubar quadro de Van Gogh é detido na Holanda

A polícia holandesa prendeu nesta terça-feira (6) um homem de 58 anos suspeito de ter roubado no ano passado uma obra de Vincent Van Gogh e outra de Frans Hals em dois museus.



As obras, respectivamente nomeadas "Jardim Paroquial de Nuenen" e "Dois jovens rindo", não foram encontradas, declarou a polícia em um comunicado.



O suspeito, natural de Baarn, centro da Holanda, foi detido pela manhã em sua casa, acrescentou a polícia, que classifica esta detenção como uma "etapa importante" na investigação.



"Durante meses, foram realizadas investigações aprofundadas sobre o roubo de dois quadros, sob a direção da procuradoria", explicou.



A pintura de Van Gogh foi roubada em 30 de março de 2020 do museu Singer Laren, localizado a cerca de 30 km de Amsterdã, que estava fechado devido à pandemia de covid-19.



O valor da obra está estimado entre 1 milhão e 6 milhões de euros (1,2 e 7,2 milhões de dólares) segundo Arthur Brand, um especialista de arte holandesa.



Este especialista recebeu, dois meses depois do furto, duas fotos do quadro ao lado de um exemplar datado do jornal New York Times, o que provava, segundo ele, que a obra ainda existia.



O quadro do pintor Frans Hals foi roubado - pela terceira vez - cinco meses mais tarde no museu Hofje van Mevrouw van Aerden de Leerdam.



Essa obra já foi roubada neste mesmo museu em 2011 e 1988 e recuperada seis meses e três anos depois respectivamente.



- "Grande sucesso" -



"Os dois quadros ainda não foram encontrados após a detenção. A busca continua", enfatizou a polícia.



Arthur Brand, apelidado de "Indiana Jones do mundo da arte" pelas suas investigações, se parabenizou pela notícia.



"Outro grande sucesso para a polícia holandesa", tuitou.



Essa não é a primeira vez que as obras de Vincent Van Gogh estão na mira de criminosos na Holanda.



Duas de suas obras-primas foram roubadas em 2002 no museu Van Gogh de Amsterdã. "Vista da Praia de Scheveningen com Tempestade" (1882) e "Saída da Igreja de Nuenen" (1884-1885), cujo valor é estimado em vários milhões de euros, foram finalmente localizadas na Itália em 2016. Desde junho de 2019, voltaram a ser exibidas no Museu de Amsterdã.



Em 1990, desapareceram três quadros do pintor Frans Hals do museu Noordbrabants. Foram encontrados e devolvidos.



Frans Hals era contemporâneo de Rembrandt e Vermeer, grandes pintores do século de ouro holandês, o século XVII, marcado pelo auge do país do âmbito do comércio, das artes e da expansão colonial.



THE NEW YORK TIMES COMPANY



Twitter