Primeira usina nuclear do mundo árabe começa a funcionar nos Emirados

A primeira usina nuclear do mundo árabe comercializou seu primeiro megawatt nesta terça-feira (6), anunciaram os Emirados Árabes Unidos, que classificaram o acontecimento como uma "etapa histórica".



"O primeiro megawatt da primeira usina nuclear árabe entrou na rede elétrica nacional", afirmou no Twitter o vice-presidente e primeiro-ministro da Federação, Mohamed bin Rashid Al-Maktum.



"O início das operações comerciais da usina (...) de Barakah é uma etapa histórica para os Emirados, que reforça a sustentabilidade de todo o nosso setor elétrico", tuitou igualmente o príncipe herdeiro de Abu Dhabi e líder de fato do país, Mohamed bin Zayed Al-Nahayan.



Quarto produtor da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a federação dos Emirados se desenvolveu desde os anos 1970 graças à sua riqueza de petróleo e gás. Porém, nos últimos anos está tentando, mediante investimentos bilionários, diversificar sua matriz energética.