Em visita à Turquia para tentar relançar as relações bilaterais, os líderes da União Europeia (UE) expressaram ao presidente Recep Tayyip Erdogan, nesta terça-feira (6), sua preocupação com a situação dos direitos humanos.



Em entrevista coletiva depois de uma reunião com Erdogan em Ancara, o presidente do Conselho, Charles Michel, afirmou que manifestou "as profundas preocupações" da UE com as violações dos direitos, enquanto a presidente a Comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que a "Turquia deve respeitar os direitos humanos".