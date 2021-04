Previsões do FMI para a economia mundial em 2021 e 2022

Confira abaixo as principais previsões econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2021 e 2022, publicadas nesta terça-feira (6), em seu relatório semestral "Perspectivas da economia mundial" (WEO, na sigla em inglês), detalhadas por país.



Os números entre parênteses representam as revisões expressas em pontos percentuais em relação ao prognóstico anterior, de janeiro de 2021.



Crescimento do PIB



2021 2022



Mundo 6,0% (+0,5) 4,4% (+0,2)



Países desenvolvidos 5,1% (+0,8) 3,6% (+0,5)



Estados Unidos 6,4% (+1,3) 3,5% (+1,0)



Zona do euro 4,4% (+0,2) 3,8% (+0,2)



Alemanha 3,6% (+0,1) 3,4% (+0,3)



França 5,8% (+0,3) 4,2% (+0,1)



Itália 4,2% (+1,2) 3,6% (=)



Espanha 6,4% (+0,5) 4,7% (=)



Japão 3,3% (+0,2) 2,5% (+0,1)



Reino Unido 5,3% (+0,8) 5,1% (+0,1)



Canadá 5,0% (+1,4) 4,7% (0,6)



Países em desenvolvimento e economias emergentes6,7% (+0,4) 5,0% (=)



Rússia 3,8% (+0,8) 3,8% (-0,1)



China 8,4% (+0,3) 5,6% (=)



Índia 12,5% (+1,0) 6,9% (+0,1)



América Latina e Caribe 4,6% (+0,5) 3,1% (+0,2)



Brasil 3,7% (+0,1) 2,6% (=)



México 5,0% (+0,7) 3,0% (+0,5)



Oriente Médio, norte da África, Paquistão e Afeganistão3,7% (+0,7) 3,8% (-0,4)



África subsaariana 3,4% (+0,2) 4,0% (+0,1)



Nigéria 2,5% (+1,0) 2,3% (-0,2)



África do Sul 3,1% (+0,3) 2,0% (+0,6)



Comércio internacional (alta do volume de intercâmbios)



2021 2022



Mundo +8,4% (+0,3) +6,5% (+0,2)



Inflação (aumento dos preços ao consumo)



2021 2022



Países desenvolvidos 1,6% (+0,3) 1,7% (+0,2)



Países em desenvolvimento e economias emergentes (sem Venezuela)4,9% (+0,7) 4,4% (+0,2)