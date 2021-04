Confrontos tribais no Sudão deixam 50 mortos

Pelo menos 50 pessoas morreram nos confrontos tribais deflagrados há quatro dias em El Geneina, capital de Darfur Ocidental, na conturbada região oeste do Sudão - informou um comitê médico nesta terça-feira (6).



"Temos um número total de 50 mortos e 132 feridos", disse em um comunicado um grupo local do Comitê Central de Médicos Sudaneses, organismo fundado em 2016 para representar a comunidade médica.



"Apesar de uma relativa calma, as equipes médicas continuam enfrentando grandes dificuldades em seus movimentos", relata o Comitê.



Na noite de segunda-feira, as autoridades declararam estado de emergência e posicionaram o Exército em Darfur Ocidental.



Outros confrontos tribais ocorreram em janeiro, em Darfur, deixando mais de 200 mortos, cerca de duas semanas após o fim da missão de paz conjunta da União Africana (Minuad).



O conflito em Darfur explodiu em 2003 entre as forças do governo do ex-presidente Omar al Bashir e membros de minorias étnicas.



Al-Bashir foi destituído do cargo em abril de 2019, após fortes manifestações populares.



A violência causou cerca de 300.000 mortes e deixou mais de 2,5 milhões de desabrigados, segundo a ONU.