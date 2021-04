Operação da Interpol contra tráfico de armas prende milhares na América do Sul

Uma operação contra o tráfico ilegal de armas realizada no mês passado em toda América do Sul terminou na detenção de cerca de 4.000 suspeitos e na apreensão de milhares de armas - anunciou a Interpol nesta terça-feira (6).



Realizada entre 8 e 23 de março, a operação também resultou na apreensão de componentes de armas, munições e explosivos, assim como na descoberta de rotas dedicadas ao tráfico, afirmou a Interpol em um comunicado.



No Peru, por exemplo, foram apreendidas grandes quantidades de munição procedentes da região da Tríplice Fronteira, onde convergem as fronteiras de Brasil, Argentina e Paraguai. Pessoas foragidas da Justiça dos Estados Unidos foram detidas.



Esta operação continental também resultou na apreensão de muitas armas falsificadas - sobretudo, no Brasil -, na destruição de 27 laboratórios de cocaína na Bolívia e no resgate de 33 vítimas de tráfico de pessoas.