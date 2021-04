Colaboradores do opositor russo Alexei Navalny, incluindo os médicos, foram detidos pela polícia russa nesta terça-feira (6), em frente a uma colônia penitenciária, a 100 km de Moscou.



O grupo foi ao complexo penitenciário pedir informação sobre o estado do ativista, que está doente e faz uma greve de fome.



Segundo uma repórter da AFP presente no local, a médica pessoal de Navalny e militante da oposição, Anastasia Vasilieva, foi uma das pessoas detidas e levadas em furgões da polícia.