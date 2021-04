FMI melhora previsões para a economia mundial por estímulo nos EUA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou nesta terça-feira (6) as previsões para a economia mundial, com uma projeção de avanço maior para este ano e 2022 graças À vacinação contra a covid-19 e o apoio público para enfrentar a pandemia, especialmente nos Estados Unidos.



Em seu relatório "Perspectivas da Economia Mundial" (WEO em inglês), o FMI projeta um aumento do PIB mundial de 6% em 2021 (+0,5 ponto na comparação com janeiro) e de 4,4% em 2022 (+0,2 ponto). Para os Estados Unidos, as projeções são de 6,4% (+1,3 ponto) e 3,5% (+1 ponto percentual), para cada ano respectivamente.



"Inclusive com uma elevada incerteza sobre o rumo da pandemia, uma saída da crise sanitária e econômica é cada vez mais visível", afirmou a economista chefe do FMI, Gita Gopinath.