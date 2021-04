Rússia multa TikTok por convocar de menores para manifestações

Um tribunal de Moscou condenou, nesta terça-feira (6), a plataforma chinesa TikTok ao pagamento de uma multa de cerca de 34.000 dólares por não ter apagado publicações que pediam aos menores de idade para se juntarem aos recentes protestos de apoio ao opositor Alexei Navalny.



Em um comunicado, o tribunal afirmou que o aplicativo de compartilhamento de vídeos foi condenado a pagar 2,6 milhões de rublos (28.000 euros, 34.000 dólares), um novo episódio nas tensões entre as autoridades russas e os gigantes digitais.



Na sexta-feira, um tribunal de Moscou condenou o Twitter a três multas por um total de 8,9 milhões de rublos (99.000 euros, 116.700 dólares) pela mesma violação que o TikTok.



As autoridades russas denunciaram a rejeição de várias redes sociais estrangeiras para apagar essas convocatórias em apoio ao principal dissidente russo, Alexei Navalny, quando ele foi preso.



A agência reguladora da internet Roskomnadzor solicitou no mês passado à Justiça russa para impor sanções.