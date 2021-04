Chefão da máfia italiana vivendo no Brasil é preso na Páscoa

A saudade de passar o tradicional almoço de domingo de Páscoa com a família foi fatal para um "capo" da máfia italiana que vivia escondido no Brasil e viajou para a Itália por ocasião da data.



Giuseppe Calvaruso, de 43 anos, foi identificado e detido no aeroporto de Palermo, na Sicília, informou a polícia nesta terça-feira (6).



Segundo funcionários da direção antimáfia, citados pela imprensa, Calvaruso era o chefe do clã Pagliarelli (sudeste de Palermo).



No domingo, pegou um voo de Natal, com escala em Paris, rumo a Palermo. Era esperado pela polícia no aeroporto, mostra um vídeo divulgado após sua prisão.



Calvaruso é acusado de conspiração para cometer um crime junto com outros quatro cúmplices, encarregados de executar suas ordens na Itália.



Segundo os investigadores, o clã punia os autores de crimes cometidos sem sua autorização. Comerciantes e empresários da região tinham de recorrer à essa família da Cosa Nostra para obter qualquer autorização para abrir atividades comerciais, ou para resolver litígios.



O "chefão" administrava a ordem pública de seu território, mantinha relações com outros clãs mafiosos e investia na construção e na restauração de edifícios. Também estabeleceu laços com um investidor de Singapura com interesses na Sicília.



Depois da prisão, em 4 de dezembro de 2018, de 46 pessoas pertencentes à Cosa Nostra - entre elas Settimo Mineo, até então "capo" de Pagliarelli -, Calvaruso assumiu as rédeas da organização em seu território.