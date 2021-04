A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, aprovou as viagens à Austrália sem a necessidade de quarentena contra a covid-19, o que cria uma "bolha" de livre circulação entre os dois países.



"Confirmo que as viagens sem a necessidade de quarentena começarão dentro de duas, às 23h59 de 18 de abril", anunciou Ardern.



A decisão foi adotada mais de um ano depois de a Nova Zelândia fechar as fronteiras para enfrentar a pandemia, e seis meses depois do governo da Austrália permitir que os neozelandeses visitem certos estados australianos sem a necessidade de passar por uma quarentena.



Ardern celebrou os resultados de seu país, com apenas 26 mortes provocadas pela covid-19 em uma população de cinco milhões de habitantes. A Austrália registrou menos de mil óbitos em uma população de 25 milhões.



"Aprecio a medida que o governo da Nova Zelândia anunciou hoje", afirmou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison.



"Daremos as boas-vindas, da mesma maneira que os Kiwis (neozelandeses) dão as boas-vindas aos Aussies (australianos)", completou.



VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS



AIR NEW ZEALAND