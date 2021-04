Ucrânia rejeita alegações 'falsas' de separatistas sobre morte de criança

A Ucrânia rejeitou nesta segunda-feira (5) as alegações "falsas" de separatistas pró-russos que acusam seu exército de ter matado uma criança em um bombardeio, enquanto a Rússia anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso.



Autoridades separatistas na autoproclamada República de Donetsk afirmaram no sábado que uma criança "nascida em 2016" foi morta por um drone ucraniano na cidade de Alexandrivské, a 15km da frente.



O Ministério da Defesa ucraniano classificou a informação como "falsa". "Uma manipulação brutal, cínica e odiosa", declarou seu serviço de imprensa à AFP sem maiores precisões.



A Missão de Observação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) não mencionou este incidente em seus relatórios sobre a situação do front.



O chefe da república separatista, Denis Pouchiline, disse à televisão russa que uma criança morreu, mas se recusou a dar detalhes para não dar informações "sem fundamento".



Um vídeo com imagens do enterro do menino de cinco anos, chamado Vlad, foi postado nas redes sociais na segunda-feira.



A Ucrânia acusou na semana passada a Rússia de reunir soldados e material em suas fronteiras norte e leste, bem como na península da Criméia, anexada por Moscou.



Este conflito, que causou mais de 13.000 mortes, começou em 2014 após uma revolução pró-Ocidente na Ucrânia.



Apesar dos acordos de paz de 2015, sua solução política continua bloqueada.