Ao menos 40 pessoas morreram e 58 ficaram feridas em confrontos tribais desde sábado em Geneina, capital de Darfur do Oeste, no mais recente episódio de violência na conturbada região ocidental do Sudão, informou a Organização das Nações Unidas nesta segunda-feira (5).



"Desde 3 de abril, 40 pessoas morreram nos recentes confrontos entre os masalit e as tribos árabes. A situação continua tensa na cidade de Geneina (...). A comissão de ajuda humanitária do governo informou 58 feridos", disse o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em um comunicado.