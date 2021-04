Mais de 1.800 presos escapam de prisão da Nigéria após ataque

Mais de 1.800 presos escaparam nesta segunda-feira de uma prisão no estado de Imo, no sudeste da Nigéria, após um ataque de "homens armados", disseram os serviços penitenciários nigerianos.



"Homens armados não identificados atacaram a prisão de Owerri por volta das 2h15 da madrugada desta segunda-feira, 5 de abril (...) e libertaram 1.844 detidos", disse Francis Enoborre, porta-voz dos serviços penitenciários, especificando que explosivos foram usados na ação.



"Testemunhas dizem que viram um número significativo de homens armados a bordo de caminhonetes (...) Eles imediatamente atacaram os funcionários da prisão antes de explodir o portão principal", acrescenta o comunicado.



Por sua vez, o assessor de imprensa do serviço penitenciário estadual de Imo, James Madugba, confirmou o atentado e convidou os moradores a "continuarem seus afazeres", afirmando que "a situação está sob controle".



O estado de Imo está localizado na antiga região separatista de Biafra, onde o movimento do Povo Indígena de Biafra (IPOB) mantém sua ambição separatista.



Vídeos recentes mostram dezenas, até centenas, de combatentes em treinamento.



Emma Powerful, porta-voz do grupo, rejeitou qualquer vínculo com o ataque à prisão, em um comunicado enviado à AFP.