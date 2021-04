EUA impulsionará acordo global sobre imposto às empresas no G20

Os Estados Unidos vão promover no G20 um acordo global sobre um imposto à renda empresarial - informou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, nesta segunda-feira (5), uma semana após a apresentação de um plano de infraestrutura financiado por aumentos de impostos empresariais em seu país.



"Juntos podemos usar este imposto mínimo global para garantir que a economia prospere com base em uma maior igualdade de condições de tributação para as empresas multinacionais, e que se impulsione a inovação, o crescimento e a prosperidade", afirmou Yellen em um discurso no centro de estudos Council on Global Affairs de Chicago.



Poucos dias depois de o governo de Joe Biden anunciar, na semana passada, que quer elevar o imposto para a receita das grandes empresas para financiar um gigantesco plano de infraestrutura com o objetivo de criar emprego, Yellen defendeu um esforço internacional para terminar com uma "corrida" para levar este taxação a um "mínimo" em busca de competitividade.



Para a secretária do Tesouro, é necessário garantir que os governos tenham sistemas fiscais justos que arrecadem receita suficiente para investir em bens públicos essenciais e que possam responder às crises. Ela também defendeu que todos os cidadãos compartilhem a "carga" de financiar o governo.



Segundo um funcionário de alto escalão do departamento, que pediu para não ser identificado, o G20 espera ter uma proposta sobre esta questão até julho. A mesma fonte acrescentou que o governo americano precisaria mudar leis para implantar uma reforma fiscal.