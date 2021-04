Luta sem fim contra o plástico em praia da Nigéria

Sob uma temperatura de 40 graus, os voluntários continuam incansavelmente recolhendo as garrafas plásticas, sacolas e embalagens de isopor que cobrem toda a praia de Lighthouse, a maior de Lagos, no sul da Nigéria.



A gigantesca megalópole de 20 milhões de habitantes produz entre 13.000 e 15.000 toneladas de lixo por dia, 2.250 delas só de plásticos, segundo dados da empresa local de reciclagem WeCyclers.



Apesar dos esforços oficiais para organizar a coleta de lixo e da presença de pequenas empresas especializadas, a poluição por plástico é um grande problema ambiental e de saúde pública para a cidade mais populosa da África.



As praias se caracterizam por montanhas de lixo, como em Lighthouse, a maior praia e banhada pelas águas do Atlântico, que se estende até o vizinho Benin ao longo de 100 quilômetros.



- Reciclar o plástico -



"É hora de sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de proteger o meio ambiente, principalmente do plástico", explica à AFP Chioma Chukwura, uma consultora de marketing digital que se protege do sol com um chapéu colorido de aba larga.



No fim do dia, a equipe de voluntários encheu 230 sacos com resíduos plásticos, que aguardam na areia quente a chegada do caminhão de lixo.



"Uma empresa de reciclagem virá buscá-las", disse à AFP Owoade Yussuf, organizadora deste movimento cidadão independente.



"A limpeza das praias melhora a vida das comunidades locais, que poderiam ganhar a vida com o turismo", afirma. "No entanto, para atrair as pessoas para a praia, precisamos ter uma praia limpa", acrescenta.



A equipe limpou 100 metros de areia, mas ainda resta muito a ser feito.



"Levaria talvez dois meses, sem interrupção, todos os dias, para limpar esta praia. E temos que encontrar uma forma de evitar que o plástico volte", disse Ebube Nwosu, cientista da computação e voluntário, um pouco desiludido.



Especialistas do grupo de pesquisa francês Polímeros Oceanos revelaram em fevereiro que cerca de 10 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos do mundo todo ano e que sua limpeza já não é possível devido aos custos elevados que a tarefa exigiria.



No entanto, na praia de Lighthouse, o plástico não é o único problema.



Ao longo da costa há enormes carcaças de navios naufragados, abandonados discretamente por armadores sem escrúpulos. Limpar as águas costeiras desses detritos é mais difícil e mais caro.