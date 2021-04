Cerca de 60 golfinhos são encontrados mortos encalhados nas praias de Gana

Cerca de 60 golfinhos e várias espécies de peixes foram encontrados mortos no fim de semana, encalhados em três praias em Gana, de causa ainda indeterminada - informaram autoridades e fontes locais nesta segunda-feira (5).



"Ao chegar à praia, a equipe observou um grande número de pequenos peixes pelágicos (sardinha, anchova, etc.) e espécies demersais (dourado, robalo, pescada, entre outros) encalhados na praia", relatou o diretor-geral da Comissão Nacional de Pesca, Michael Arthur-Dadzie, em comunicado.



"Pelas primeiras observações, os peixes não apresentavam lesões nem ferimentos", afirma o comunicado, acrescentando que várias amostras foram enviadas a um laboratório para tentar esclarecer as causas do fenômeno.



"Contamos 60 golfinhos mortos e também peixes pequenos. É estranho, e não dá para dizer o que aconteceu de fato, provavelmente em alto-mar, para que espécies como essas encalhassem aqui", comentou Samuel Obeng, um pescador local, em conversa com repórteres.



Gana está localizada ao longo do Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico, e tem 550 quilômetros de costa.