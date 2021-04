O partido do primeiro-ministro, Boiko Borisov (conservador), está na dianteira nas eleições legislativas deste domingo (4) na Bulgária, com cerca de 25% dos votos, segundo pesquisas de boca de urna parciais, publicadas no fechamento das seções de votação.



No entanto, este resultado seria nove pontos inferior ao obtido pelo partido nas eleições de 2017, enquanto vários partidos novos tiveram resultados melhores do que o esperado, graças ao voto de protesto.



Assim, o novo partido populista do apresentador de TV Slavi Trifonov, conhecido pelas duras críticas ao governo em fim de mandato, ficou equilibrado com os socialistas, de acordo com as pesquisas.