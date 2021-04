Papa Francisco pede por avanço da vacinação contra covid-19 em missa de Páscoa

O Papa Francisco fez um apelo à comunidade internacional para o avanço da vacinação contra a covid-19. O pedido foi feito durante celebração da missa de Páscoa neste domingo, realizada na Basílica de São Pedro, com apenas 200 pessoas, em razão das medidas restritivas para evitar a propagação da doença na Itália. "Exorto toda a comunidade internacional, em um espírito de responsabilidade global, a se comprometer a superar os atrasos na distribuição de vacinas e a facilitar sua distribuição, especialmente nos países mais pobres", disse.



Na ocasião, ele também pediu mais assistência pública para "aqueles que perderam seus empregos ou passam por sérias dificuldades econômicas e carecem de proteção social adequada". Além disso, lamentou que a doença esteja impedindo as reuniões familiares e o funcionamento de escolas e universidades.



Como de costume, a mensagem de Páscoa do Papa abrangeu conflitos e crises humanitárias em todo o mundo, embora tenha focado na saúde global. Francisco mencionou sua visita ao Iraque no mês passado, onde defendeu a minoria cristã sitiada do país, e também reiterou seus apelos de longa data para o fim da guerra civil na Síria, "onde milhões de pessoas vivem atualmente em condições desumanas". Ele também manifestou sua solidariedade aos jovens de Mianmar, "que se empenham pela democracia" e citou ainda o Iêmen, a Líbia, a Ucrânia, o Sahel e a Nigéria, bem como a região de Tigré e Cabo Delgado, em Moçambique.