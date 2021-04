Na 'Big Apple', turismo levará normalidade

A brasileira Pilar Laitano, que estuda direito em Nova York, tem 22 anos e tomou apenas a primeira dose da vacina. A outra será daqui a um mês.



Na prática, diz que pouco mudou em seu dia a dia e não vê muitas mudanças na cidade - grande parte das empresas continua em home office, o que faz com que o fluxo de pessoas seja menor no transporte público.



"Está tudo ainda bem vazio e a orientação é não mudar em nada o comportamento até realmente ter muita gente vacinada", conta ela. "Vai demorar para realmente voltar ao normal porque o normal é cheio de turistas, isso faz muita diferença na cidade." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.