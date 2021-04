Vinte e duas múmias de reis e rainhas do Egito Antigo desfilam neste sábado (3) no Cairo até o Museu Nacional da Civilização Egípcia, onde serão expostas. Estes são seus nomes e alguns elementos biográficos:



1- Sekenenré Taá II, apelidado de "o Valente", reinou no Egito cerca de 1.600 anos antes de nossa era, durante a 17ª dinastia (-1625 a -1549). Ele liderou as tropas egípcias contra os invasores asiáticos hyksos, os primeiros estrangeiros a conquistar o Delta do Nilo.



2- Amósis-Nefertari, filha do anterior, esposa real e irmã de Amósis I, fundador da 18ª dinastia (-1550 a -1292).



3- Amenófis I, filho da anterior e de Amósis I. Realizou várias campanhas militares.



4- Ahmose-Meritamun, filha de Amósis e Amósis-Nefertari, é também uma das "grandes esposas reais" de Amenófis I.



5- Tutemósis I, terceiro rei da 18ª dinastia, sucedeu Amenófis I. Ele é conhecido como um grande conquistador que estendeu o domínio egípcio para o sul.



6- Tutemósis II, faraó da 18ª dinastia e filho de Tutemósis I, casou-se com sua meia-irmã HatShepsut.



7- Hatshepsut, quinta soberana da 18ª dinastia. Filha e esposa real, foi regente de seu enteado Tutemósis III, antes de se coroar como rainha-faraó do Egito. Seu poderoso reinado foi marcado pelo crescimento do comércio.



8- Tutemósis III (18ª dinastia), enteado de Hatshepsut, não reinou até o falecimento de sua madrasta. Rei guerreiro, ele consolidou a posição do Egito na região.



9- Amenófis II (18ª dinastia), filho do anterior. Ele manteve as fronteiras egípcias que herdou de seu pai.



10- Tutemósis IV (18ª dinastia), filho do anterior.



11- Amenófis III (18ª dinastia), filho do anterior. Ele reinou por 37 ou 38 anos. Em frente ao seu templo funerário, perto de Luxor (sul), estão duas estátuas, mais conhecidas como Colossos de Mêmnon.



12- Tiy, esposa do anterior.



13- Seti I, faraó da 19ª dinastia (-1296 a -1186). Realizou inúmeras campanhas militares triunfantes, incluindo o combate contra os hititas. Essas vitórias estão inscritas nas paredes do templo de Karnak.



14- Ramsés II (19ª dinastia), o mais famoso e poderoso dos faraós, reinou por 67 anos. Um grande construtor, mandou erguer os templos de Abu Simbel para ele e sua esposa, Nefertari. Ramsés II é conhecido por ter sido um grande rei guerreiro. Sua batalha de Qadesh contra os hititas foi transcrita em vários lugares.



15- Merneptá, filho de Ramsés II, governou por 11 anos.



16- Seti II (19ª dinastia), filho do anterior, reinou cerca de seis anos.



17- Siptá (19ª dinastia), reinou ainda criança, sob a regência da esposa de Seti II, Tausert. Foram os últimos soberanos da 19ª dinastia.



18- Ramsés III, faraó da 20ª dinastia. Ele empreendeu inúmeras campanhas militares.



19- Ramsés IV (20ª dinastia). Foi soberano por seis ou sete anos.



20- Ramsés V (20ª dinastia). Filho do anterior. Reinou por cerca de quatro anos. Morreu sem herdeiro.



21- Ramsés VI (20ª dinastia). Um dos filhos de Ramsés III. Reinou oito anos.



22- Ramsés IX (20ª dinastia). Neto de Ramsés III.