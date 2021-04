Hong Kong investiga o passado de candidatos políticos para garantir lealdade à China

O histórico de candidatos a cargos públicos em Hong Kong será investigado, disse o presidente do Tribunal de Justiça neste sábado (3), depois que a China anunciou uma ampla reforma para garantir que apenas "patriotas" governem a cidade.



Pequim impôs na terça-feira mudanças radicais no sistema eleitoral de Hong Kong, o mais recente passo na repressão ao movimento democrático da cidade, após protestos massivos e frequentemente violentos em 2019.



As últimas emendas à Lei Básica, a miniconstituição de Hong Kong, garantem que a maioria dos legisladores seja selecionada por um comitê pró-Pequim confiável e que todos os candidatos sejam examinados por agentes de segurança nacional.



A procuradora-geral de Hong Kong, Teresa Cheng, disse à emissora pública RTHK que o comitê examinará "todo o material relacionado aos candidatos", incluindo qualquer coisa "suspeita de ter afetado sua lealdade e fidelidade".



Cheng disse que não há restrições sobre o que pode ser revisado.



Os líderes chineses agiram de forma decisiva para apertar o controle sobre o centro financeiro internacional, desmantelando os pilares democráticos limitados de Hong Kong após protestos massivos que eclodiram há dois anos.



No ano passado, eles impuseram uma lei de segurança nacional que ilegalizou muitos dos dissidentes.



Dezenas de ativistas foram processados ou presos desde então, reprimindo protestos em uma cidade que desfrutava de maiores liberdades políticas do que o continente autoritário sob o acordo "Um país, dois sistemas".