Pelosi manda hastear bandeiras a meio-mastro em homenagem a policial morto

A porta-voz da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA Nancy Pelosi, Drew Hammil, informou nesta sexta-feira, 2, que a deputada determinou que as bandeiras do Capitólio, sede do legislativo americano, sejam hasteadas a meio-mastro, após um policial morrer após ser atacado por um motorista na região.



Segundo Hammil, o processo pode demorar mais que o normal porque a área está isolada.