Um agente morreu nesta sexta-feira (2) depois que ele e um colega foram atropelados por um veículo perto do Capitólio, em Washington, DC, menos de três meses depois de a sede do Legislativo americano ser invadido por uma multidão de extremistas, informou a polícia.



"Um dos nossos agentes sucumbiu aos seus ferimentos", disse Yogananda Pittman, chefe interina da polícia do Capitólio, durante coletiva de imprensa.



Ela confirmou que o suspeito também foi declarado morto após o ataque, que segundo autoridades não parece ter sido um ato de terrorismo.