O motorista que lançou seu carro sobre dois agentes perto da entrada do Capitólio, em Washington, morreu, reportaram vários veículos de imprensa nesta sexta-feira (2).



Os dois agentes ficaram feridos e após o incidente, o complexo do Capitólio, composto pela sede do Congresso americano e alguns edifícios administrativos adjacentes, foi cercado e posto em alerta máximo.