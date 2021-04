Twitter multado na Rússia por se recusar a excluir mensagens que incitaram manifestações

O Twitter foi condenado, nesta sexta-feira (2), na Rússia a três multas, totalizando aproximadamente US$ 116.000, por não suprimir mensagens convocando manifestações da oposição.



As autoridades russas denunciaram a recusa de várias redes sociais estrangeiras em suprimir essas convocatórias em apoio ao principal opositor russo, Alexei Navalny, quando ele foi preso.



A agência reguladora da internet, Roskomnadzor, pediu no mês passado aos tribunais russos que impusessem sanções.



Um tribunal de Moscou decidiu nesta sexta-feira que o Twitter era culpado de ter rejeitado a supressão de conteúdo "ilegal", em três casos diferentes, pelos quais foi condenado a três multas, no valor total de 8,9 milhões de rublos (cerca de 116.000 dólares), de acordo com a agência de imprensa pública RIA Novosti.



Contactado pela AFP, o Twitter não quis comentar.



As autoridades russas também anunciaram em março que "desaceleraram" a operação da rede e ameaçaram bloqueá-la em todo o país.



De acordo com Moscou, o Twitter não suprimiu mensagens incitando menores ao suicídio, ou que contenham pornografia infantil ou informações sobre o uso de drogas.



A empresa americana rejeitou essas acusações e declarou-se "muito preocupada" com as "tentativas de bloquear e sufocar conversas públicas online".



Moscou avisou que está preparada para interromper o serviço do Twitter em meados de abril se a rede não cumprir suas exigências.



