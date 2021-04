Nova reunião com participação dos EUA sobre programa nuclear iraniano na próxima semana

As potências ocidentais e o Irã concordaram nesta sexta-feira (2) em continuar a discutir o programa nuclear de Teerã na próxima semana em Viena, em uma reunião da qual participará uma delegação dos Estados Unidos.



O anúncio foi feito após uma videoconferência com representantes dos países signatários do acordo de 2015, entre eles China, França, Alemanha, Rússia e Reino Unido, que buscam fazer com que os Estados Unidos voltem a aderir ao pacto, do qual saiu por iniciativa do ex-presidente Donald Trump.



Os responsáveis se reunirão pessoalmente na capital austríaca para "identificar claramente as medidas para levantar as sanções e a aplicação do acordo nuclear", disse em comunicado o gabinete do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.



Por sua vez, os Estados Unidos confirmaram presença na reunião. "Ainda é cedo e não prevemos progresso imediato, pois há complicadas discussões pela frente. Mas, acreditamos que este é um passo saudável à frente", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price.



O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que a reunião ocorrerá na terça-feira e insistiu que o objetivo é "concluir rapidamente o levantamento das sanções e medidas nucleares para uma eliminação coordenada de todas as sanções, seguida pelo término das medidas compensatórias pelo Irã".



"Não [haverá] encontro Irã-EUA. Desnecessário", escreveu no Twitter.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu país está disposto a voltar a aderir ao acordo, do qual retirou-se em 2018, com a condição de que Teerã primeiro volte a cumprir seus compromissos sob o acordo.



Enquanto isso, o Irã declarou sua disposição de respeitar integralmente o acordo, desde que Washington levante as sanções impostas por Trump.



- "Trabalho substancioso" -



"A reunião de hoje foi positiva. Voltaremos a nos reunir em Viena na próxima semana. Esperamos um trabalho substancioso para revitalizar" o pacto, declarou no Twitter o secretário-geral adjunto do Serviço Europeu de Ação Externa, Enrique Mora, que presidiu a reunião desta sexta-feira.



Assinado em 2015 em Viena por Irã e o grupo 5+1 (França, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e Alemanha), o acordo pretendia inicialmente enquadrar o programa nuclear da República Islâmica em troca da flexibilização das sanções internacionais.



Apesar de suas negativas, Teerã é acusado de buscar se equipar de armas atômicas, especialmente por Israel, seu inimigo jurado.



O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, disse que "é bom que todos os atores relevantes se reúnam em Viena na próxima semana".



"Não temos tempo a perder. Que o tratado volte a ser totalmente respeitado seria uma vantagem para a segurança da região", acrescentou.



Por sua vez, o diplomata russo Mikhail Ulyanov disse que "a impressão é que estamos no caminho certo, mas o caminho a seguir não será fácil e exigirá esforços intensos. Os interessados parecem estar prontos para isso".



"Para um eventual retorno dos Estados Unidos ao acordo, parece que Washington precisará cumprir integralmente o acordo nuclear", apontou Ulyanov no Twitter.



Na quinta-feira, Ned Price disse que Washington estava "pronto para voltar a cumprir [seus] compromissos sob o JCPOA se o Irã também fizer o mesmo".



Washington falou com seus parceiros "sobre a melhor maneira de conseguir isso, incluindo uma série de passos mútuos iniciais".



"Temos procurado opções para isso, incluindo conversas indiretas por meio de nossos parceiros europeus", disse Price.