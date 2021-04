O premier da Holanda, Mark Rutte, superou na noite desta quinta-feira uma moção de censura no Parlamento, apresentada pela oposição, que o acusa de ter mentido durante as negociações para formar a coalizão.



"Sigo sendo primeiro-ministro. Trabalharei duro para reconquistar a confiança", declarou Rutte, cujo partido, VVD, liberal, venceu as eleições legislativas do mês passado.