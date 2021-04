Latam suspende voos internacionais para o Chile após fechamento de fronteiras

A companhia aérea chileno-brasileira Latam Airlines informou nesta quinta-feira que irá cancelar grande parte de seus voos internacionais o Chile, após o anúncio do fechamento das fronteiras do país devido ao aumento dos casos de coronavírus.



Autoridades chilenas anunciaram o fechamento das fronteiras durante o mês de abril, ante o número recorde de novos casos de Covid-19, registrado paralelamente a um avanço bem-sucedido da campanha de vacinação.



Segundo a Latam, os voos a partir de 5 de abril, data em que entra em vigor o fechamento da fronteira, serão cancelados, e a empresa irá operar "em capacidade reduzida, para manter a conectividade do país" e permitir a repatriação de moradores ou estrangeiros que desejarem sair do Chile, assinala o comunicado, sobre a exceção permitida pelo Executivo chileno para voar o país.



A medida é anunciada no dia em que foi atingido o maior número diário de novos contágios no Chile desde o começo da pandemia: 7.830, o que levou o país a ultrapassar 1 milhão de infectados desde março de 2020.



O aumento dos casos no Chile acontece paralelamente ao avanço rápido da campanha de vacinação, que já imunizou mais de 6,8 milhões de pessoas com ao menos uma dose, dentro do objetivo de vacinar 15 milhões dos 19 milhões de habitantes até o fim de junho.