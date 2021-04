Polícia belga dispersa multidão que se reuniu sem autorização em Bruxelas

A polícia interveio em Bruxelas, nesta quinta-feira (1º), para dispersar milhares de pessoas que se reuniram em um parque para assistir a um suposto show anunciado em uma rede social, descobriram jornalistas da AFP.



Os agentes utilizaram canhões de água para dispersar os concentrados, vítimas de uma brincadeira de 1º de abril, por violarem a regra que determina que no máximo 4 pessoas podem se reunir nas vias públicas, para evitar a disseminação do coronavírus.



Pelo menos um policial ficou ferido e várias pessoas foram detidas, observaram jornalistas da AFP no parque Bois de Cambre, na capital belga.



A polícia, enfileirada e equipada com capacetes, avançou enquanto a multidão respondia atirando projéteis contra eles.



As autoridades da capital alertaram nesta quarta-feira que o anúncio, publicado em uma rede social, de uma "festa" era ilegal e que seus organizadores poderiam ser processados.



A AFP contatou a polícia, mas não foi possível especificar quantas pessoas compareceram ao evento, nem quantos agentes foram ao local ou quantas prisões foram feitas.



No sábado, a Bélgica apertou as restrições para tentar impedir o contágio da covid-19, ordenando o fechamento de escolas e lojas consideradas "não essenciais" e mantendo as fronteiras fechadas.