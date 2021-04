Cuba levanta bandeira gigante de concreto em frente à embaixada dos EUA

Cuba levantou uma bandeira gigante de concreto em frente à embaixada dos Estados Unidos em Havana, enquanto as esperanças de uma mudança na política de Washington sob o governo de Joe Biden se esvaem.



A nova obra é construída na Tribuna anti-imperialista, localizada em frente à embaixada dos Estados Unidos, na orla do Malecón, local de grande importância simbólica em Cuba.



Nem o Granma, jornal do Partido Comunista no poder (PCC, único), nem o portal oficial Cubadebate, que costuma anunciar com grande alarde esse tipo de iniciativa, publicaram uma linha da nova estrutura de 12 metros de altura.



Em sua página no Facebook, a estatal Construtora e Manutenção (Ecom), responsável pela obra, deu as primeiras pistas. "Em nossa Tribuna anti-imperialista já está sendo hasteada esta obra monumental: nossa bandeira, que nunca foi mercenária e na qual uma estrela brilha com mais luz quanto mais solitária", diz.



A gigantesca bandeira é erguida no mesmo local da plataforma onde as autoridades cubanas ergueram 138 bandeiras cubanas em 2006, um monumento contra o terrorismo que foi inaugurado pelo então presidente Fidel Castro em fevereiro de 2006.



A nova estrutura, ainda em construção, tem gerado fortes críticas nas redes sociais.



O governo de Donald Trump reverteu a abertura para Havana lançada por seu antecessor Barack Obama e impôs uma escalada de sanções contra a ilha.



Os cubanos esperavam que essa relação tensa mudasse com a chegada de Biden ao poder mas a esperança está se esvaindo, já que a ilha não parece ser uma questão prioritária para os Estados Unidos e seu governo é inflexível na questão dos direitos humanos.



