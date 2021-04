Peru estende suspensão de voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul

O Peru prorrogou até 15 de abril a suspensão dos voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul para mitigar a entrada de novas variantes do coronavírus, no momento em que o país enfrenta uma segunda onda da pandemia, informou o governo nesta quinta-feira.



"Dado que a situação epidemiológica da covid-19 está em desenvolvimento com a confirmação de uma variante do SARS-CoV-2, se faz necessário manter a suspensão dos voos de passageiros do Reino Unido, África do Sul e Brasil de 1º a 15 de abril", afirma decreto publicado no Diário Oficial.



O Peru restringiu os voos do Reino Unido e da África do Sul em meados de dezembro, e do Brasil a partir de 26 de janeiro, devido às novas variantes mais contagiosas do coronavírus que surgiram nesses países.



A suspensão expirou em 31 de março, e o governo avalia a cada 15 dias se a suspende ou mantém, dependendo da evolução da pandemia.