Presidente da Alemanha se vacina com AstraZeneca

O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier recebeu nesta quinta-feira (1º) a primeira dose da vacina anticovid da AstraZeneca, dois dias depois que as autoridades recomendaram o uso deste imunizante apenas para maiores de 60 anos.



"Confio nas vacinas autorizadas na Alemanha", disse Steinmeier, de 65 anos, em um comunicado após ser imunizado no hospital militar de Berlim.



"A vacinação é a etapa decisiva no caminho para sair da pandemia. Aproveitem as oportunidades disponíveis", acrescentou.



As autoridades alemãs tentam reforçar a confiança do público na vacina da AstraZeneca, após várias polêmicas na Europa.



A comissão responsável de vacinas na Alemanha recomendou nesta terça-feira seu uso em maiores de 60 anos, depois de vários casos de coagulação do sangue entre os mais jovens que receberam a vacina.



A chanceler alemã Angela Merkel, de 66 anos, já afirmou que ficaria feliz de se vacinar com a AstraZeneca.



No entanto, o ministro do Interior Horst Seehofer, de 71 anos, declarou ao jornal Bild que não pretendia se vacinar com o imunizante do laboratório sueco-britânico.



Outros países, como França, Espanha e Canadá também estabeleceram limites de idade para administrar a vacina, embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha afirmado que a AstraZeneca é segura.



Merkel, em um vídeo publicado nesta quinta-feira, pediu também aos cidadãos da primeira economia europeia, afetada pela variante britânica do vírus, para limitar seus contatos durante o recesso de Páscoa.