Lote de vacinas da Johnson & Johnson falha em teste de qualidade nos EUA

Um lote de vacinas da Johnson & Johnson falhou em um teste de qualidade e não poderá ser usado, informou a farmacêutica nesta quarta-feira, 31. A empresa não disse quantas doses foram perdidas, nem informou qual será o impacto do problema nas próximas entregas de imunizantes.



A Johnson & Johnson fez um contrato para fornecer 20 milhões de doses da sua vacina para o governo dos Estados Unidos até o fim de março, além de outras 80 milhões de doses até o fim de maio. No seu comunicado sobre a falha na produção, a farmacêutica afirmou que ainda planeja entregar as 100 milhões de doses até o fim de junho e que "busca entregar as doses até o fim de maio."