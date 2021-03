A China se opõe à ideia de impor sanções aos militares birmaneses e defende "o retorno a uma transição democrática naquele país", afirmou o embaixador chinês nas Nações Unidas, Zhang Jun, em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança nesta quarta-feira (31).



"Se Mianmar afundar em uma turbulência prolongada, será um desastre para o país e para a região como um todo", analisou o embaixador, segundo um comunicado da missão chinesa.



Os militares de Mianmar, que derrubaram os líderes eleitos do país em 1º de fevereiro e reprimem violentamente os protestos da população, contam com a China como seu principal aliado.



E Pequim foi inflexível em sua oposição à pressão econômica sobre Mianmar após uma reunião a portas fechadas em que as potências ocidentais discutiram novas medidas para pressionar a junta militar golpista.



"A pressão unilateral e o pedido de sanções ou outras medidas coercivas só irão agravar a tensão e o confronto e complicar ainda mais a situação, o que não é nada construtivo", disse Zhang.