Pentágono está preocupado com tensões na fronteira da Ucrânia

O Pentágono expressou nesta quarta-feira (31) preocupação com o aumento das tensões nas fronteiras da Ucrânia e na Crimeia, após relatos do exército ucraniano sobre reforços de tropas russas nessas áreas.



"Estamos preocupados com a recente escalada da ofensiva russa no leste da Ucrânia, incluindo violações do acordo de cessar-fogo de 20 de julho, que provocaram a morte de quatro soldados ucranianos em 26 de março, enquanto outros dois ficaram feridos", disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby.



"As ações desestabilizadoras da Rússia minam a desescalada das tensões que havia sido alcançada" por meio do cessar-fogo entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos, acrescentou Kirby, já que os confrontos armados aumentaram desde janeiro.



Kiev e Moscou culpam um ao outro pela escalada.



O exército ucraniano relatou recentemente um destacamento militar russo nas fronteiras norte e leste do país, assim como na Crimeia, mas observadores relacionaram os movimentos a exercícios militares.



"Esse é um dos motivos (...) pelos quais entramos em contato com os russos, para tentar esclarecer o que exatamente está acontecendo", explicou Kirby.