Com 3.869 mortos pela covid nas últimas 24 horas, o Brasil registrou em março o recorde mensal de 66.573 óbitos, mais que o dobro do recorde anterior, de julho de 2020 (32.881), segundo dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira (31).



O balanço desta quarta também marca um recorde de mortes diárias e eleva o total de falecidos a 321.515 no país, que atravessa o pior momento da crise sanitária, com uma vacinação ainda incipiente.