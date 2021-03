Vacinada, Elizabeth II se encontra com pilotos que 'perseguem os russos'

A rainha Elizabeth II, de 94 anos, fez nesta quarta-feira (31) sua primeira aparição fora do Castelo de Windsor desde sua inoculação contra a covid-19, e se encontrou com pilotos da Força Aérea perguntando se "perseguiam os russos".



Sem máscara, a monarca comemorou o centenário da Força Aérea Australiana, país do qual também é soberana, visitando um memorial militar no sul da Inglaterra.



Ao conversar com um comandante de esquadrão sobre seu trabalho, perguntou se ele tinha sido "enviado para perseguir os russos", ao que ele respondeu: "Correto, senhora, é muito divertido para nós".



A Força Aérea Britânica interceptou, nos últimos meses, um número crescente de aeronaves russas que se aproximavam do espaço aéreo do Reino Unido em um cenário de tensões crescentes entre Moscou e Londres.



Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos, foram imunizados em janeiro com uma primeira dose da vacina da covid-19. O Palácio de Buckingham não comunicou sobre uma possível segunda dose, que é aplicada no país doze semanas após a primeira.



Há um ano, o casal real passou a maior parte do tempo confinado no Castelo de Windsor devido à pandemia. A rainha fez poucas viagens durante este período, mas participou de muitos eventos por videoconferência.



Elizabeth II, que fará 95 anos em 21 de abril, não poderá participar este ano do tradicional desfile militar no centro de Londres em comemoração ao seu aniversário.