Vale conclui venda de usina de níquel na Nova Caledônia

O acordo final de venda da usina de níquel na Nova Caledônia do grupo brasileiro Vale para um consórcio liderado por coletividades locais foi assinado nesta quarta-feira (31).



No centro de um conflito que abala a ilha há vários meses, esta venda foi objeto de um acordo político no início de março entre partidários e opositores da independência e líderes tradicionais kanak.



"Após vários meses de negociação, estou satisfeito por ter concluído o nosso desinvestimento na VNC, beneficiando os empregados, a Nova Caledônia e todos os seus stakeholders. A Vale está totalmente comprometida com esta transação. Ela atende às garantias exigidas nos âmbitos financeiro, social e ambiental e oferece um futuro sustentável para as operações", declarou em comunicado Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.



Os ministros franceses da Economia, Bruno Le Maire, e Ultramar, Sébastien Lecornu, saudaram o acordo em comunicado de imprensa, estimando que "permitirá garantir a sustentabilidade da empresa, fundamental para a economia caledônia", com 1.200 empregos diretos em jogo, e 1.300 empregos indiretos, que devem aumentar para atingir 1.900 empregos até 2022.



A usina foi adquirida por um consórcio denominado "Prony Resources New Caledonia", no qual as comunidades caledônicas, trabalhadores assalariados e atores tradicionais deterão 51% do capital.



Desta forma, as três províncias da Nova Caledônia deterão 30% do capital, atores tradicionais 9% por meio de um fundo de preservação ambiental e assalariados 12%.



O grupo suíço de corretagem de commodities Trafigura terá uma participação de 19%, ao lado do fundo neozelandês AJO (30%).



Para concretizar este acordo "complexo", por "questões estruturantes" do território, segundo o ministério da Economia, o Estado francês investiu muito, colocando em cima da mesa cerca de 500 milhões de euros, em crédito, garantias de crédito e apoios fiscais.



A Vale também aceitou em deixar nos cofres 550 milhões de dólares, enquanto os compradores colocarão na mesa pouco menos de 100 milhões de dólares, disse Bercy.



Antonin Beurrier, o diretor da usina, criticado pelos líderes tradicionais e separatistas, permanecerá como diretor-geral durante uma fase de transição.



O projeto inclui ainda uma parceria comercial e industrial com a montadora de automóveis Tesla, cujas baterias são a saída da usina de níquel de Goro, além de um plano de desenvolvimento ambiental (Projet Lucy).



Antes do acordo no início de março, o movimento de independência se opôs ao projeto de venda durante meses, em um contexto político marcado pelo segundo referendo sobre o processo de descolonização progressiva do arquipélago.



A usina foi invadida por manifestantes em 10 de dezembro e está paralisada desde então.



O processo de retomada está em curso, indicou nesta quarta-feira o ministério de Ultramar, que conta com o reinício das atividades "provavelmente em abril".



Nova Caledônia, arquipélago francês de 270.000 habitantes no Pacífico Sul, colonizado em 1853, é hoje parcialmente autônoma. O território continua sendo estratégico por suas grandes reservas de níquel.



