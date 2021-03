OMS: ivermectina não deve ser usada em tratamento da COVID-19

(foto: Luis Robayo/AFP)

A Organização Mundial da Saúde recomendou, nesta quarta-feira (31/3), que "não se utilize a" para os pacientes de, salvo nos- afirma a instituição em um comunicado.A ivermectina é um medicamentode uso comum que tem sido bastante promovido nas redes sociais, mas, segundo o grupo de especialistas da OMS, os dados dos estudos clínicos para medir sua eficácia contra a COVID-19 não deram resultados conclusivos."Nossa recomendação é não utilizar a ivermectina para pacientes com COVID-19, independentemente do nível de gravidade, ou de duração dos sintomas", frisou a chefe da equipe de resposta clínica para COVID-19 da agência da ONU, Janet Díaz, em uma entrevista coletiva.Ele ressaltou que a única exceção a esta recomendação, com base no estado atual da pesquisa, é para os testes clínicos.Os especialistas da OMS tiraram suas conclusões de um total de 16 ensaios clínicos aleatórios com 2,4 mil participantes. Alguns destes ensaios compararam a ivermectina com outros medicamentos.O número de estudos que permitem comparar a ivermectina com o placebo "é muito menor", afirmou o doutor Bram Rochwerg, pesquisador da Universidade McMaster do Canadá e membro do painel da OMS que fez a avaliação.Tanto Díaz quanto Rochwerg disseram que as recomendações estão "ativas" e serão atualizadas à medida que novas pesquisas confirmarem, ou expandirem, o estado atual de conhecimento.A recomendação da OMS, a primeira sobre a ivermectina, junta-se à da Agência Europeia de Medicamentos, que, como a OMS, não recomenda seu uso - exceto em ensaios clínicos.Sua correspondente nos Estados Unidos, a FDA (na sigla em inglês), explica em seu site, porque a ivermectina não deve ser usada.Esta recomendação corre o risco de provocar ceticismo e indignação entre os muitos defensores deste medicamento de uso veterinário e humano, usado contra parasitas, como sarna, piolho, ou os causadores da oncocercose.O sucesso dessa droga vem, em particular, de um estudo australiano publicado no início de 2020 que observou uma eficácia "in vitro", ou seja, em laboratório, da ivermectina sobre o Sars-CoV-2, vírus causador da COVID-19.A ivermectina é barata e é usada com frequência em alguns países da América Latina, entre outros, e compartilha algumas características com a hidroxicloroquina.Ambas são defendidas por alguns médicos e por personalidades políticas, apesar de sua eficácia não ter sido demonstrada e de um importante ensaio clínico chegar à conclusão de que não tem efeito.