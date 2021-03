Agência europeia não encontra risco vinculado à idade para vacina Astrazeneca até o momento

Os especialistas que investigam a relação entre a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca e os coágulos não encontraram fatores de risco específicos, incluindo a idade, mas estão fazendo uma análise mais profunda, anunciou nesta quarta-feira (31) a Agência de Medicamentos Europeia (EMA).



A agência, no entanto, afirmou que seu comitê de segurança espera emitir uma "recomendação atualizada" sobre a vacina após a reunião mensal da próxima semana.



Na terça-feira, a Alemanha se tornou o caso mais recente de uma série de países a desaconselhar o uso da vacina da AstraZeneca para os mais jovens, depois das informações de alguns casos raros de coagulação e apesar de a EMA garantir a segurança do fármaco.



"No momento, a análise não identificou nenhum fator de risco específico, como idade, sexo ou um histórico médico prévio de distúrbios de coagulação, para estes eventos muito raros", afirmou a agência com sede em Amsterdã em um comunicado.



Não foi demonstrada relação causal com a vacina, mas é possível e as análises continuam, completou.