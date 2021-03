Os laboratórios BioNTech e Pfizer anunciaram nesta quarta-feira (31) que sua vacina contra a covid-19 demonstrou eficácia de 100% nos jovens com idades entre 12 e 15 anos.



Os testes de fase 3 com 2.260 adolescentes dos Estados Unidos "mostraram uma eficácia de 100% e uma resposta robusta de anticorpos", afirmaram as empresas em um comunicado.



"Nós planejamos apresentar os dados à FDA (a agência reguladora dos Estados Unidos) como uma proposta de emenda à nossa Autorização de Uso Emergencial nas próximas semanas, assim como a outras agências reguladoras em todo o mundo, com a esperança de começar a vacinar esta faixa etária antes do início do próximo ano escolar", declarou o CEO da Pfizer, Albert Bourla.



O diretor executivo da empresa alemã BioNTech indicou que os resultados que mostram uma elevada proteção para os adolescentes eram "muito promissores dadas as tendências que observamos nas últimas semanas em relação à propagação da variante do Reino Unido B.1.1.7".



O fármaco da é baseado na tecnologia RNAm e foi a primeira vacina contra a covid-19 aprovada nos países ocidentais no fim do ano passado.



Estados Unidos e União Europeia aprovaram seu uso para pessoas com mais de 16 anos.



Doses da vacina já foram aplicadas em milhões de adultos em mais de de 65 países.



PFIZER



BioNTech