Biden propõe plano de infraestrutura para criar 'milhões de empregos' e 'vencer' a China

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs nesta quarta-feira (31) um investimento de quase US$ 2 trilhões em infraestrutura, com o objetivo declarado de criar "milhões" de empregos, enfrentar a China no cenário econômico mundial e lutar contra as mudanças climáticas.



"É grande, sim. É audacioso, sim. E nós podemos fazê-lo!", afirmou o presidente democrata.



"Isso criará a economia mais resiliente, forte e inovadora do mundo", acrescentou, enfatizando que quer "vencer" a competição com a China.



"São investimentos que não podemos deixar de fazer", ressaltou direto de Pittsburgh, na Pensilvânia, local onde lançou sua campanha pela Casa Branca há dois anos.



A primeira fase do programa "Build Back Better" (Reconstruir Melhor), detalhará os investimentos distribuídos ao longo de oito anos, que seriam financiados a partir do aumento nos impostos das empresas, cujas taxas passariam dos atuais 21% para 28%.



"Não se trata de penalizar ninguém", declarou Biden. "Não tenho nada contra milionários ou multimilionários. Acredito no capitalismo americano".



"Estou aberto a outras ideias", assegurou, "sempre e quando não envolva aumento de impostos às pessoas com uma menor renda".



O plano inclui destinar US$ 620 bilhões para o setor de transportes para modernizar mais de 32.000 quilômetros de estradas e rodovias, além de reparar quase 10.000 pontes no país.



Acusado por seu antecessor Donald Trump de ser um político sem ideias e sem diretrizes fortes, Biden deseja transformar o plano em um dos símbolos de seu mandato.



O presidente "pensa que seu papel é o de oferecer uma perspectiva ousada sobre como podemos investir em nosso país, nossas comunidades, nossos trabalhadores", disse sua porta-voz, Jen Psaki.



Os investimentos seriam particularmente financiados pelo aumento do imposto sobre as empresas, que passaria de 21% para 28%, uma ideia que já encontra resistências entre os empresários.



A nova ofensiva legislativa acontece pouco depois de o Congresso aprovar um plano de US$ 1,9 trilhão para reparar os danos provocados pela pandemia de covid-19 na economia.



No entanto, o discurso de Biden é apenas o começo de uma longa batalha no Congresso, cujo resultado é incerto.



E as primeiras vozes dissonantes surgem da ala esquerdista do próprio Partido Democrata. Para a congressista de Nova York Alexandria Ocasio-Cortez, os valores propostos são simplesmente "insuficientes".



Para o senador republicano por Wyoming John Barraso, o projeto é um "cavalo de Troia" para permitir aos democratas "gastar mais e aumentar os impostos".



Tudo isso significa que os próximos meses serão um teste para a habilidade de negociação de Biden, um ex-senador e veterano da política de Washington.



- "Carros elétricos" -



O plano considera ampliar "a revolução dos carros elétricos" com, por exemplo, a mudança para ônibus elétricos de 20% da frota destinada ao transporte escolar.



Também considera construir infraestruturas mais resistentes às evoluções vinculadas à mudança climática.



Reparar ou construir estradas, pontes, ferrovias, portos e aeroportos é uma ideia com grande significado para os americanos em geral, pois boa parte das infraestruturas do país data da década de 1950, e sua deterioração é inquestionável.



Alcançar um consenso entre democratas e republicanos não será fácil, porém.



Donald Trump e Barack Obama, os dois antecessores de Biden, também fizeram declarações sobre possíveis acordos e grandes promessas na área, que terminaram em fracasso.



O secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, que estará na linha de frente do plano, acredita que, desta vez, o roteiro será diferente.



"Temos uma oportunidade extraordinária de conseguir o apoio dos dois partidos para pensar grande e dar provas de coragem nas infraestruturas", disse Buttigieg.



"Não é necessário explicar aos americanos que devemos trabalhar na infraestrutura, e a realidade é que não se pode separar a dimensão climática deste desafio", afirmou.



Joshua Bolten, presidente da organização empresarial Business Roundtable, mostrou-se contrário a qualquer aumento de imposto para as empresas para financiar a infraestrutura.



"Os líderes políticos deveriam evitar novos obstáculos à criação de empregos e ao crescimento, em particular em um período de recuperação", disse.



- "Grande presente" para China -



Em uma declaração agressiva, Trump acusou seu sucessor de propor uma estratégia de "total capitulação econômica".



Denunciando uma "monstruosidade", considerou que o aumento do imposto sobre as empresas seria "um grande presente" para a China.



"O cruel ataque de Joe Biden ao sonho americano nunca deve se tornar lei (...) Nossa economia será destruída!", concluiu.



Biden, por sua vez, informou que um aumento de 28% no imposto corporativo ainda deixaria a alíquota mais baixa do que era por quase 70 anos entre a Segunda Guerra Mundial e 2017, ano em que Trump chegou ao poder.



A Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que até agora acolheu muitas das decisões de Biden, como o retorno do país ao Acordo Climático de Paris e o plano de resgate para a economia, também expressou não concordar com a iniciativa.



Embora aprove o desejo de priorizar a infraestrutura, acredita que o presidente democrata está "perigosamente" errado na maneira como financia seu programa.



"Nos opomos veementemente aos aumentos de impostos propostos, que retardarão a recuperação econômica e tornarão os Estados Unidos menos competitivos no cenário internacional, exatamente o oposto dos objetivos deste plano", argumentou.