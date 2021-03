Macron faz pronunciamento hoje sobre avanço da pandemia de covid-19

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai-se dirigir à nação, nesta quarta-feira (31) - anunciou o Palácio do Eliseu, no momento em que o país tenta conter a terceira onda de covid-19.



Um conselho de defesa previsto para acontecer esta manhã, no Eliseu, sede da Presidência, decidirá sobre novas medidas para conter a pandemia que o chefe de Estado já havia anunciado que se deveria tomar no domingo.



O discurso de Macron está previsto para as 20h locais (15h em Brasília).



Nesta quarta, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, pediu o fechamento das escolas em Paris pela "muito grave" situação sanitária e pela "enorme desorganização" nos centros.



Um toque de recolher noturno a partir das 19h locais está em vigor no país, onde restaurantes, cinemas e outros lugares públicos estão fechados desde o final de outubro.



Ainda assim, apesar de todas estas restrições, os hospitais se encontram sob pressão pelo aumento de casos.



Macron também enfrenta a pressão da oposição, um ano antes das eleições presidenciais. Seus críticas redobram os ataques a um governo de centro-direita que acusam de má gestão da pandemia.